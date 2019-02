Bolsonaro passa por nova avaliação médica em hospital de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro chega a São Paulo para passar por nova avaliação médica nesta quarta-feira (27). É o primeiro retorno do líder do executivo ao Hospital Albert Einstein, na zona sul, após ter recebido alta no dia 13 de fevereiro.

Na última internação, o presidente passou por uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que mantinha desde que sofreu um atentado, ainda durante a corrida presidencial, em setembro do ano passado, durante um comício em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, Bolsonaro passou 17 dias internado.

Em sua agenda, divulgada pelo portal do Palácio do Planalto, Bolsonaro ainda deve estar nesta quarta em uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, às 17h, na sede da presidência.

