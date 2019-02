Após incêndio, Centro de Treinamento do Flamengo é fechado

O Centro de Treinamento do Flamengo foi interditado por equipes da Prefeitura do Rio de Janeiro neste quarta-feira (27). A decisão do fechamento do Ninho do Urubu ocorreu por conta do incêndio que matou 10 pessoas na base.

O CT funcionava sem alvará e após as fiscalizações que aconteceram depois da tragédia culminou por ter o funcionamento paralisado. O rubro-negro já tinha recebido mais de 30 notificações por irregularidades no alvará do local.

Leia mais:

Bolsonaro passa por nova avaliação médica em hospital de São Paulo

Trens colidem e nove pessoas ficam feridas no Rio de Janeiro

Das 10 vítimas, oito eram jogadores da categoria de base do clube e dois eram funcionários. Três jovens, também jogadores, sobreviveram ao incidente, sendo que dois já receberam alta hospitalar.