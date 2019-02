Trabalhadores protestam contra fechamento de fábrica da Ford no ABC

Um novo protesto contra a montadora da Ford em São Bernardo aconteceu nesta terça-feira (26). Os trabalhadores da fábrica caminharam até o Paço Municipal, onde está a Prefeitura de São Bernardo.

A categoria, parada desde terça-feira passada, optou por continuar longe da produção até o próximo dia 7. A data marcará reunião entre representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da matriz da Ford, em encontro que será realizado nos Estados Unidos.

A empresa já disse que vai fechar a unidade no ABC até o fim do ano e mais de três mil funcionários vão ser demitidos. A fábrica em questão era a mais antiga da Ford no país.

O fechamento da montadora em São Bernardo faz parte de uma reestruturação das operações em nível global da empresa, que tem a intenção de abandonar o segmento de caminhões na América do Sul.