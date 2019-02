São Paulo teve 411 quedas de árvores em menos de 24 horas

Em entrevista à Rádio BandNews FM, o porta-voz dos bombeiros contou ainda que a Grande São Paulo teve dois desabamentos nesta manhã, um no bairro do Sapopemba e outro em Mauá.

O Corpo de Bombeiros contabilizou 411 quedas de árvores na capital paulista e na região metropolitana desde a noite da última segunda (25) até a manhã desta terça-feira (26). Somente hoje, os bombeiros receberam 98 chamados por causa de árvores caídas. São novas vias interditadas que se juntam a uma longa lista de outros endereços bloqueados desde ontem por causa do temporal do fim de semana.

Além da cidade de São Paulo, o município de Guarulhos também foi bastante afetado por esse tipo de ocorrência durante os temporais. O capitão Marcos Palumbo disse que o vento forte e a chuva constante levam à queda de árvores, já que as plantas podem absorvem grandes quantidades de água e ter o peso alterado.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, o porta-voz dos bombeiros contou ainda que a Grande São Paulo teve dois desabamentos nesta manhã, um no bairro do Sapopemba e outro em Mauá. Além disso,na região de Pinheiros, os moradores colocaram uma escora para evitar que uma árvore caia na rua Mario Guastini com a praça Cecília Perigo Saldiva.

A situação é essa desde o fim de semana.