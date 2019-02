Roubo, furto e homicídio caem nas cidades do ABC

O ABC registrou diminuição na maioria dos crimes em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados na segunda (26) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), com base em boletins de ocorrência.

A quantidade de assassinatos caiu 36%, passando de 11 para 7. A queda é puxada pela redução em São Bernardo (7 em 2018 e 2 em 2019).

Também tiveram baixas nas três cidades os estupros (-18%), roubos (-25%), furtos (-5,6%), roubo (-21%) e furto (-4,4%) de veículos. Já os latrocínios subiram de 1 para 3 no período comparado.

Este foi o primeiro balanço desde que João Doria (PSDB) assumiu o governo do Estado, eleito com a promessa de endurecer medidas de segurança.