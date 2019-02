Manifestação no Rodoanel causa congestionamento em São Paulo

Uma manifestação acontece no Rodoanel, em São Paulo, nesta terça-feira (26). O protesto do grupo pede melhorias como asfalto e moradia.

Leia mais:

Após delação de Antônio Palocci, Lula vai prestar novo depoimento à Polícia Federal

Acionistas da Embraer aprovam acordo de fusão com a Boeing; pacto prevê duas empresas

Apenas uma faixa foi liberada na direção da rodovia Presidente Dutra, no km 60, em Parelheiros, pela pista externa do Rodoanel. Há congestionamento desde o quilômetro 53.

No sentido Perus, a pista está totalmente liberada, mas há lentidão no local ainda, na altura do quilômetro 60.