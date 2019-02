Ingressos de desfile de escolas de samba de São Paulo estão à venda

Os ingressos de todos os setores para os desfiles de sexta-feira, que acontecerão no Sambódromo do Anhembi (zona norte), ainda estão disponíveis. Para sábado, apenas o camarote está disponível, com valores a partir de R$ 800.

A compra pode ser feita pelo site www.ingressosligasp.com.br ou direto na bilheteria do Sambódromo.

Na sexta-feira a Colorado do Brás – vice-campeã do grupo de Acesso – abre o desfile. Depois vêm Império de Casa Verde, Mancha Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Acadêmicos do Tatuapé – bicampeã do grupo Especial -, X-9 Paulistana e a Tom Maior.

No sábado o desfile começa com a Águia de Ouro, seguida por Dragões da Real, Mocidade Alegre, Vai-Vai, Rosas de Ouro, Unidos da Vila Maria e Gaviões da Fiel.