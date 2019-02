A impressionante "tsunami de gelo" que afeta os EUA e causa pânico em todo o mundo

O clima tem sido particularmente extremo e gerando fenômenos raros. E os americanos estão enfrentando um estranho acontecimento chamado "tsunami de gelo".

Foram registrados ventos de 119 quilômetros por hora, formando enormes paredões de gelo nas margens do Lago Erie, na região dos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey…. pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

— Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) February 24, 2019