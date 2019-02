FECAP faz curso gratuito de computação para terceira idade; veja como se inscrever

Há alguns anos os idosos viam a área da informática como um bicho de sete cabeças. A popularização dos smartphones, porém, introduziu esse público às redes sociais e mostrou que a tecnologia pode sim ser acessível para todos.

É desta forma que a FECAP passa a oferecer, a partir do dia 9 de março, um curso de computação gratuito para a terceira idade. O projeto, em parceria com a JCI e a IPK, realiza aulas todos os sábados, das 9h às 12h.

O curso ensina o público idoso a usar ferramentas e aplicações básicas do computador e da navegação pela internet. As instruções são dadas por alunos e ex-alunos da FECAP, todos voluntários. "Temos muito orgulho de poder ajudar a reinserir idosos na sociedade. A informática é essencial nos dias de hoje em qualquer idade", afirmou em nota o reitor Edison Simoni.

Não há previsão para o fim das aulas, e as inscrições podem ser feitas no telefone 3272-2261 (atendimento em horário comercial) ou no e-mail [email protected]

Serviço

Projeto Integração – Inserindo a Terceira Idade na Era Digital

Aos sábados, das 9h às 12h – a partir do dia 9 de março

FECAP Liberdade – avenida da Liberdade, 532 – São Paulo, SP