Acionistas da Embraer aprovam acordo de fusão com a Boeing; pacto prevê duas empresas

Os acionistas da Embraer aprovaram o acordo com a Boeing. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta terça-feira (26). O pacto prevê a criação de duas empresas, uma para tratar das operações de aeronaves comerciais e outra na área da defesa para desenvolver novos mercados para o avião KC-390.

"Nossos acionistas reconheceram os benefícios da parceria com a Boeing na aviação comercial, assim como compreenderam as oportunidades que existem nos negócios da aviação executiva e defesa", disse Nelson Salgado, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Embraer.

O acordo ainda precisa ser autorizado pelas autoridades regulatórias.

