Edifícios esvaziados no Morumbi são escorados

O Condomínio Liberté Morumbi, interditado pela Guarda Civil há uma semana por risco de desabamento, começou a ser escorado no último fim de semana. As estruturas provisórias estão sendo colocadas em nome da DMF, empreiteira construtora dos edifícios Djon e Nice, no bairro do Morumbi (zona oeste).

O advogado do condomínio, Donavan de Brito, informou que a Justiça intimou engenheiro para analisar as estruturas. O engenheiro oficial tem 15 dias para manifestar as possíveis causas e obras que pode ser realizadas.