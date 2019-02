Doe sangue antes de ir pular Carnaval

Já antevendo uma queda nas doações de sangue durante o Carnaval, quando muitos viajam e outros vão desfilar em blocos de rua, a Fundação Pró-Sangue está convidando as pessoas a doarem sangue antes do feriado prolongado.

Atualmente, os estoques dos tipos sanguíneos O+, O- e B-, que estão em estado crítico. A reserva de tipo A- está em estado de alerta.

A fundação faz o abastecimento de mais de 100 instituições da rede pública da Grande São Paulo.

Mas quem quiser doar no meio dos dias de folia terá a opção de ir a um dos postos que farão plantão no período.

O posto da Clínicas ficará aberto das 8h às 17h no sábado, segunda-feira e terça. O de Osasco funcionará sábado, das 8h às 16h e segunda-feira até as 16h30. O posto de Mandaqui abre na segunda das 8h às 16h30. Na quarta-feira apenas o posto Dante ficará fechado e no domingo nenhum abre.

O atendimento aos sábados é limitado a 500 candidatos. Para mais informações, acesse o site www.prosangue.sp.gov.br/.

Para doar sangue é necessário:

• Estar bem descansado e alimentado (ter dormido 6 horas e evitar comidas gordurosas 4 horas antes da doação).

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização).

• Pesar mais de 50 kg.

• Levar documento de identidade com foto.