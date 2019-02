Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta terça, 26 de fevereiro

Os brasileiros gastaram US$ 1,689 bilhão em viagens internacionais em janeiro. O resultado representa alta de 20,64% em relação a dezembro e queda de 15,63% na sobre janeiro do ano passado, segundo o Banco Central.

A queda das despesas aconteceu em um momento de alta do dólar. Em janeiro de 2019, o dólar médio para venda ficou em R$ 3,74, acima da taxa de R$ 3,21 no primeiro mês do ano passado.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta terça-feira (26):

