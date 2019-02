Bolsonaro é visto como 'ótimo ou bom' por 38,9% da população, diz pesquisa

O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ótimo ou bom por 38,9% da população. Os que avaliaram como regular foram 29% e os que o avaliaram como ruim ou péssimo foram 19%.

Além deste grupo, há ainda um percentual de 13,1% pessoas que não souberam opinar sobre o tema. Já com relação à aprovação pessoal do presidente, 57,5% o aprovam, 28,2% o desaprovam e não sabe/não respondeu corresponde a 14,3%.

Os dados são da Confederação Nacional do Transporte, que trouxe os resultados da primeira pesquisa realizada em parceria com a MDA sobre a popularidade do presidente. A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas entre os dias 21 e 23 em 137 municípios de 25 Unidades Federativas do país.