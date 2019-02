Fronteira do Brasil com a Venezuela tem novo dia de tensão envolvendo militares

O início da manhã desta terça-feira (26) começa tensa em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Militares do país vizinho impedem a passagem na BR-174 e bloqueiam a circulação de pessoas e veículos.

Mesmo com a interdição, venezuelanos usam rotas clandestinas para tentar entrar no Brasil. Segundo a prefeitura de Santa Helena de Uairén, são 25 mortos, mas o governo Maduro não confirma.

Quase 30 caminhões brasileiros com suprimentos estão na região aguardando autorização para entregar ajuda humanitária.