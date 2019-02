Queda de fios interdita faixa na avenida Brigadeiro Faria Lima

Uma queda de fios aconteceu na avenida Brigadeiro Faria Lima, na altura da rua Coropé, na manhã desta segunda-feira (25). O caminho ficou travado na direção de Pinheiros.

Uma das faixas do local segue interditada. Há uma longa fila de ônibus por lá e também o resto do lixo que ficou na avenida após os blocos de carnaval do fim de semana.

O caminho para o Itaim não tem interdição, mas o trânsito é ruim do largo da Batata até a avenida Juscelino Kubitschek.