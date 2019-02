Faixas das pontes da Casa Verde e da Freguesia do Ó são interditadas

Quem passa pela ponte da Freguesia do Ó, na zona norte, precisa atenção: a faixa da direita da estrutura está interditada no sentido bairro-centro. Isso deve afunilar e complicar o trânsito no local.

A interdição foi feita depois que a empresa EGT Engenharia, que está elaborando o laudo estrutural do viaduto, constatou que ele está suportando peso acima das especificações para a qual ela foi projetada.

Diante dessa informação, a Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras) determinou a interdição, para aliviar a carga sobre a estrutura.

Obra na Casa Verde

Já na ponte da Casa Verde, também na zona norte, a secretaria informou que vai realizar obras emergenciais para recuperar a viga, que foi avariada depois que dois caminhões bateram nela em menos de 48 horas.

Para a obra, será mantida a interdição da faixa da direita no sentido bairro-centro que havia sido implantada na semana passada.

As duas pontes estão entre as 16 estruturas que estão passando por avaliação para saber como estão suas condições.

