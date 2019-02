Manaus ganha voos diários da Azul para São Paulo

A capital amazonense ganhará voos diários da Azul para São Paulo: a rota Manaus-Guarulhos. O mercado será atendido a partir de 1º de julho com um voo diário a bordo das aeronaves modelo Airbus A320neo, que tem capacidade para até 174 passageiros.

“Com essa nova operação, conectaremos mais cidades do Norte do país ao principal polo econômico do país”, ressalta Daniel Tkacz, diretor de planejamento de malha da Azul.

Os voos partirão de São Paulo diariamente às 06h05, chegando em Manaus às 9h. A operação de retorno sairá da cidade amazonense às 08h30 (hora local) com pouso previsto em Guarulhos às 13h35.

De quebra, a Azul Cargo Express também será beneficiada. Os bilhetes para a nova rota da companhia já são comercializados.

LEIA TAMBÉM: