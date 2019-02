Homicídios dolosos aumentam em janeiro no estado de São Paulo

Em janeiro, o número de homicídios dolosos cresceu no estado de São Paulo na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo balanço de ocorrências policiais divulgado hoje (25) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 270 ocorrências de homicídios dolosos foram registrados em todo o estado, com 284 vítimas. No ano passado, foram 262 ocorrências com 277 mortes.

Já os casos de latrocínios e roubos caíram em São Paulo: o estado registrou 17 ocorrências em janeiro deste ano, enquanto no ano passado foram 23 casos.

LEIA MAIS:

Coronel Telhada é aposta do PP para eleições municipais de SP em 2020

Prefeitura de SP altera regras do Bilhete Único; veja o que mudou

As notificações de estupro somaram 261 casos no primeiro mês deste ano, contra 300 ocorrências no mesmo mês do ano passado. No entanto, o número de estupros de vulnerável subiu, passando de 734 ocorrências para 810, o que fez com que a ocorrência total de estupros no estado (somando também as de vulnerável) passassem de 1.034 casos em 2018 para 1.071 este ano.

Quanto aos roubos em geral, as ocorrências passaram de 22.286 em janeiro de 2018 para 20.389 em janeiro deste ano. Os furtos, no entanto, subiram, passando de 42.622 para 45.033.