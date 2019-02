Guerra da Coreia pode terminar oficialmente nos próximos dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, podem declarar nos próximos dias o fim oficial da Guerra da Coreia, interrompida por um cessar-fogo desde 1953.

Um porta-voz do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse ao jornal The New York Times que "essa possibilidade está aberta". "Não sabemos ainda qual será o formato da declaração do fim da guerra, mas existe uma grande possibilidade de um acordo entre os dois países sobre uma declaração do tipo", acrescentou.

Trump e Kim se reunirão entre 27 e 28 de fevereiro, em Hanói, no Vietnã, para a segunda cúpula na história entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Um tratado que ponha fim definitivo à guerra realizada entre 1950 e 1953 é aguardado desde que ganhou corpo a aproximação entre Trump e Kim.

Um acordo do tipo implicaria em um reconhecimento mútuo entre Norte e Sul e abriria caminho para a pacificação da península. Atualmente, os Estados Unidos dispõem de armamentos nucleares e numerosas tropas na região, enquanto Pyongyang desenvolveu ogivas atômicas e mísseis intercontinentais para aumentar seu poder de barganha.