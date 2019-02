Governo de SP oferece vagas de estágio com salários de até R$ 1,8 mil; veja como se inscrever

O Governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (25) a abertura de 1.090 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior. As vagas são destinadas aos órgãos e entidades públicas espalhadas pelo Estado.

A bolsa-auxílio para os estagiários contratados varia de R$ 300 a R$ 1,8 mil – as oportunidades variam de vagas com jornada de 4 ou 6 horas, dependendo do local e exigência de formação.

A duração dos estágios é de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses. Entre as áreas disponíveis, estão: Administração de Empresas, Administração Pública, Agronomia, Biblioteconomia, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Ensino Médio, Farmácia, Gestão de Politicas Públicas, Marketing, Psicologia, Serviço Social, Web Designer, entre outros.

Os estudantes devem estar nos dois primeiros anos do ensino médio ou entre o primeiro e o antepenúltimo semestre de cursos superiores ou técnicos. A candidatura é feita no portal do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), e as inscrições serão recolhidas até o dia 13 de março.

Os estudantes passarão pelo processo seletivo que consiste em apenas uma fase, com prova objetiva, focada em língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Desde o início da parceria com o Ciee, em 2016, mais de 22 mil estudantes foram contratados.