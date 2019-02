Estudantes reclamam de demora da divulgação do Fies; veja reações

O Fundo de Financiamento Estudantil será divulgado nesta segunda-feira (25), mas a espera está cada vez mais angustiante. Enquanto ainda não há a publicação dos resultados, os estudantes seguem aguardando ansiosos com manifestações nas redes sociais.

Desde o último domingo (24), os internautas estão comentando sobre o Fies, com especulações do horário de divulgação. Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na modalidade P-Fies.

Os estudantes que forem pré-selecionados para a modalidade juro zero devem complementar suas informações no FiesSeleção, no endereço eletrônico http://fies.mec.gov.br, até 7 de março.

Confira as reclamações nas redes sociais:

estava na posição 23 de 31 vagas 40min antes do fies fechar no curso dos sonhos, passei mal desde o dia 7 de ansiedade e aGORA O MEC NAO SOLTA O RESULTADO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — SDLK (@ItsSnake) February 25, 2019

Os senhores que me desculpem, mas apesar de serem todos muito simpáticos eu não aguento mais olhar pra vocês! #Fies pic.twitter.com/vqsPneh7gz — Miguel Vilanova (@MiguelVilanova7) February 25, 2019

eu esperando o resultado do fies pic.twitter.com/udpw6CeEUL — davanna (@fritasgi) February 25, 2019

Que Oscar o que irmão eu tô acordado pra ver o resultado do Fies — JG está APAIXONADO (@velhoeanonimo) February 25, 2019

Cadê tu #FIES?

Já é dia 25 bicho pic.twitter.com/evhgkqO88w — Herles (@Herlisson2) February 25, 2019

e adivinha quem já tá até vomitando de ansiedade pro Fies?? — 🌻 (@jenyasxc) February 25, 2019

uai pensei q hoje era dia 25#fies pic.twitter.com/7DSaT9LNJM — hidan (@ivansoaress) February 25, 2019