Veja a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta segunda, 25 de fevereiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou otimismo de que a reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso Nacional ainda no primeiro semestre deste ano. Guedes lembrou que a Previdência é o maior gasto do governo e precisa ser equacionada.

O ministro afirmou estar recebendo os apoios necessários para as reformas que pretende implementar no país. Segundo ele, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado têm dito que irão apoiar as reformas, assim como o Judiciário.

