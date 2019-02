Com números reduzidos, banheiros químicos devem ser aumentados nos blocos de Carnaval

A prefeitura de São Paulo promete aumentar o número de banheiros químicos para os próximos blocos de carnaval. A prévia da folia começou no último fim de semana, com cerca de duzentas atrações espalhadas pela cidade.

Segundo a administração municipal, a empresa que fornece os banheiros levou no sábado (23) 300 unidades a menos do que o combinado. Além do aperto, alguns foliões também foram surpreendidos por assaltantes.

Na zona sul, por exemplo, um menor de 14 anos estava com cinco celulares e mais de R$ 600 em dinheiro. Após denúncias, ele foi localizado pela Polícia Militar num ponto da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, estreante no carnaval de rua.

A via é uma das que substitui a 23 de maio, criticada no ano passado pela ausência de rotas de fuga e barulho excessivo perto de hospitais. O prefeito Bruno Covas afirmou que os trajetos estão sujeitos a mudança ano a ano, após avaliação da prefeitura e dos paulistanos.