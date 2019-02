Chuva deixa toda cidade em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergência soltou um alerta colocando toda cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamento em virtude da forte chuva que caiu em diversas regiões da cidade na noite desta segunda-feira.

No início da noite, o alerta foi emitido para as zonas oeste, sul, sudeste e Marginal Pinheiros. Agora no final da noite, o alerta se estendeu para as zonas norte, centro leste e Marginal Tietê.