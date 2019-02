Banco Central empresta 21 obras de arte ao Masp

O Banco Central e o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) assinaram um contrato para cessão, por dez anos, em comodato, de 21 obras de arte da coleção da autarquia. Entre as obras estão pinturas de artistas importantes do modernismo brasileiro, como Ismael Nery e Tarsila do Amaral. As peças estão no Masp desde 11 de fevereiro.

"Tarsila será tema de uma das principais exposições do Masp em 2019, ano em que o museu terá sua programação pautada pelo tema Histórias das mulheres, histórias feministas", informou o BC em nota. "As obras Trabalhadores (1938), Porto I (1953), Autorretrato com vestido laranja (1921) devem fazer parte da mostra. Pelo comodato, o Masp recebe ainda Estudo (Nu), feito em 1922 pela pintora. De Ismael Nery, o museu receberá Desejo de amor (1932) e Perfil e alma (sem data)."

O BC possui ainda, além das obras cedidas, 533 trabalhos de grandes artistas modernistas brasileiros. O acervo está em exposição na Galeria de Arte do Banco Central, aberta à visitação de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e no sábado, das 14h às 18h, no 8º andar do da sede da autarquia, em Brasília.