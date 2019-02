Após decreto que flexibiliza posse de armas, procura por cursos de tiro cresce no Brasil

Cresce a procura por cursos de tiro após o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. Esse movimento maior foi observado numa das maiores academias do país, em Atibaia, no interior de São Paulo.

No último sábado (23), nossa reportagem passou o dia inteiro no local, que reúne alunos de diferentes escolas. O repórter Felipe Garraffa fez o curso para entender melhor quem são e o que pensam as pessoas que decidiram aprender a atirar.

Foram mais de oito horas de curso, com tipos diferentes de armas e munições. Havia outros 30 alunos na mesma turma, sendo 10 mulheres.

A reportagem especial mostra ainda que o mercado que envolve esse tipo de atividade também está aquecido. Segundo o dono de uma empresa gráfica especializada em impressão de alvos para treinamento, as vendas subiram mais de 40% depois do decreto.