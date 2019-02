Defesa Civil alerta para temporais com raios entre segunda e sexta-feira

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu alerta para a formação de temporais com raios no período que vai desta segunda-feira, 25, até o início oficial do carnaval, na sexta-feira, dia 29, no Estado de São Paulo. Nesta segunda, pode chover forte no oeste e no norte do Estado, onde há condição para intensa atividade elétrica, fortes rajadas de vento e até queda de granizo, segundo o órgão.

Com a chegada de uma frente fria que se desloca do sul, na terça-feira, 26, pode haver chuva intensa, com risco de alagamentos, no Vale do Ribeira, divisa com o Paraná.

Na quarta-feira, 27, a frente fria chega ao litoral sul, aumentando o risco para temporais com descargas elétricas e ventania. Também haverá condição para chuva forte no interior. Entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira, 28, o sistema se desloca para o oceano e o volume de chuva aumenta entre o litoral norte e o Vale do Paraíba. Na sexta-feira, 1º, a frente fria perde intensidade, mas ainda haverá nebulosidade em todo o Estado.

Raios

A Defesa Civil firmou parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para alertar motoristas e quem viaja pelas rodovias da malha paulista concedida sobre como proceder em caso de chuvas com raios. Desde sábado, 23, os painéis eletrônicos instalados nas principais estradas exibem mensagens com informações sobre como reduzir o risco das descargas elétricas. "Chuva com raios. Procure local seguro. Mantenha os vidros fechados. Não toque em partes metálicas", informam as mensagens.

Os alertas são disparados no momento em que os serviços meteorológicos usados pela Defesa Civil detectam o risco de chuva com descargas elétricas em uma determinada região. A previsão é de que a temporada de raios no Estado se estenda até 31 de março.

Feridos

Um temporal com granizo causou a queda de 30 árvores e deixou duas pessoas feridas, no fim da tarde deste domingo, 24, em Itupeva, cidade do interior de São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, 25, cerca de 500 imóveis continuavam sem energia elétrica.

Os estragos aconteceram principalmente nos bairros Guacuri e Santa Elisa, segundo a prefeitura. O tronco de uma árvore caiu sobre um carro e um ocupante foi atingido. Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas já recebeu alta.

Outro morador ficou ferido ao ser atingido pelas telhas de uma casa que teve o telhado danificado. Ele foi levado ao hospital, mas não havia informações sobre o estado de saúde. Segundo a prefeitura, duas ruas continuavam interditadas porque as árvores caíram sobre fiação energizada. A CPFL informou que as equipes trabalham para normalizar a distribuição de energia o mais rápido possível.