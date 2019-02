Agressor de paisagista Elaine Caparroz é indiciado por tentativa de feminicídio

O advogado Vinícius Batista Serra foi indiciado, nesta segunda-feira (25), por tentativa de feminicídio pela agressão da paisagista Elaine Caparroz.

Ele está no Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Batista alegou estar sob efeito de um "surto psicótico" quando o incidente ocorreu.

A vítima prestou depoimento hoje à Polícia Civil, após dias em repouso no hospital.

Elaine foi agredida por cerca de 4 horas, tendo até ossos da face quebrados. O caso chocou o país e ganhou exposição nacional na semana passada.