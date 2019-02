Previsão do Tempo: Segunda deve ter sol forte e pancadas de chuva em São Paulo

Esta segunda-feira (25) deve ser um dia de sol forte, calor e com as famosas pancadas de chuvas que têm assolado a Capital todos os dias no final da tarde, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O termômetros devem atingir a máxima de 33º neste domingo em São Paulo. A mínima prevista é de 22ºC.

No período da tarde e início da noite, a previsão é de pancadas de chuva fortes com rajadas de vento em diversas regiões da cidade.