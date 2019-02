Petrobras cria gabinetes para tratar de vazamento de óleo em bacia no Espírito Santo

A Petrobras instalou dois gabinetes de crise no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo, para tentar controlar o vazamento de óleo, estimado em 188 mil litros, que atingiu a Bacia de Campos na madrugada do último sábado (23).

Leia mais:

Mourão viaja a Bogotá para debater violência na Venezuela

Fluxo de imigrantes volta a acontecer na fronteira entre Brasil e Venezuela

De acordo com a estatal, o incidente aconteceu no Parque das Baleias, no litoral sul do Espírito Santo, a cerca de 80 km da costa, durante operação de transferência de óleo para um navio aliviador.

Segundo a companhia, o processo de transferência foi interrompido imediatamente. O IBAMA e a Marinha acompanham o caso.