Governo brasileiro condena Nicolás Maduro por uso de força em fronteira na Venezuela

O governo brasileiro condenou o uso de força pelo regime do ditador Nicolás Maduro na fronteira da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia no último sábado (24) durante o envio de ajuda humanitária aos venezuelanos.

Em nota divulgada neste domingo (24), o Itamaraty considerou o episódio como um brutal atentado aos direitos humanos. "O uso da força contra o povo venezuelano, que anseia por receber a ajuda humanitária internacional, caracteriza, de forma definitiva, o caráter criminoso do regime Maduro", diz a nota.

O Brasil ainda apelou aos países que apoiam Maduro a reconhecerem Juan Guaidó como novo presidente venezuelano e somarem-se ao esforço de libertação da Venezuela, exigindo o fim da violência contra a população do país.