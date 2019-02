Receita disponibiliza na segunda programa do IRPF 2019

A partir das 8h desta segunda-feira (25), a Receita Federal disponibiliza para download o programa de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019 (IRPF).

A Receita começa a receber as declarações a partir do dia 7 de março.

Neste ano, os contribuintes poderão também preencher e entregar suas declarações por meio de smarphones e tablets, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda.

É obrigada a fazer a declaração do IR as pessoas físicas residentes no Brasil que em 2018 ganharam mais de R$ 28.559, 70.