Previsão do Tempo: Domingo promete calor e chuva

Esse domingo deve ser um dia de sol forte, calor e com as famosas pancadas de chuvas que têm assolado a Capital todos os dias no final da tarde, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O termômetros devem atingir a máxima de 32º neste domingo em São Paulo. A mínima prevista é de 22ºC.

No período da tarde e início da noite, a previsão é de pancadas de chuva fortes em diversas regiões da cidade.