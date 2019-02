Mosaic declara situação de emergência em barragem na cidade de Araxá

A companhia norte-americana Mosaic Fertilizantes declarou situação de emergência após conclusão, nesta sexta-feira, de uma auditoria na barragem de rejeitos B1/B4 do Complexo Mineroquímico de Araxá, em Minas Gerais. A inspeção foi realizada por uma empresa especializada e externa. A Mosaic informou, em nota, que a situação de emergência da barragem foi classificada como nível 1 e, em consequência, acionou o Plano de Ação Emergencial para Barragens de Mineração (PAEBM).

"Considerando as alterações das novas normas da ANM (Agência Nacional de Mineração) divulgadas esta semana, o resultado do estudo técnico levou a consultoria a não emitir a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) relativa à barragem B1/B4", disse a companhia ao Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Embora não tenha sido localizado qualquer risco iminente, as operações de beneficiamento ficam paralisadas até a próxima avaliação e, segundo a Mosaic, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para elevar a unidade aos novos padrões de segurança definidos pela ANM. "Todo este procedimento contou com a inspeção e aval de representantes da agência, que estiveram na unidade da empresa em Araxá, ontem". A empresa reforçou que esta barragem, no momento, não está recebendo rejeitos da produção de concentrado fosfático.

Sobre a população local, a companhia afirmou que não existem moradias na área que poderia ser afetada em um cenário de emergência. A Mosaic esclareceu, também, que esta barragem está localizada do lado oposto à Estância Hídrica do Barreiro e que o núcleo urbano do município também não seria afetado em caso de qualquer incidente.

"Todas as demais barragens da Mosaic Fertilizantes possuem certificado de estabilidade válido", destacou. Ainda de acordo com a companhia, a Mosaic continuará atuando com transparência e respeito junto à comunidade.

Procurado pelo Broadcast, o 5º Pelotão de Bombeiros Militar de Araxá confirmou que houve um alerta sobre a situação de emergência da barragem, emitido pela Mosaic, e disse que maiores informações estarão disponíveis somente na segunda-feira (25).