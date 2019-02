Carnaval 2019: Monobloco e Acadêmicos do Baixo Augusta dominam SP neste domingo

No domingo, o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta, com o tema “Que país é esse?”, vai dominar a rua da Consolação com a avenida Paulista, às 14h. No ano passado, o bloco arrastou 1 milhão de foliões.

Um pouco mais cedo, a partir das 13h30, o Monobloco começa sua concentração na avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao parque Ibirapuera (zona sul). O bloco irá homenagear as mulheres da música brasileira com o tema “Abram Alas Para Elas”, com seu repertório eclético das marchinhas tradicionais ao samba, passando pelo xote, forró e funk.

