Blocos abrem pré-carnaval em São Paulo

A abertura oficial do desfile de blocos de carnaval começa neste sábado (23) na capital paulista. A expectativa é receber 5 milhões de foliões nos 556 blocos espalhados que farão 300 trajetos. de acordo com a Prefeitura, a edição deste ano terá o maior número de desfiles que a cidade já recebeu.

Apenas neste final de semana, o pré-carnaval reunirá 210 blocos, sendo 120 no sábado e 90 no domingo. Três megablocos saem hoje do Obelisco do Parque do Ibirapuera, na zona sul. O Frevo Mulher traz a cantora paraibana Elba Ramalho a partir das 11h, e o Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença, às 13h. Amanhã (24), será a vez do desfile do Monobloco agitar a multidão, no mesmo local, a partir das 13h.

A Avenida Faria Lima, zona oeste, recebe hoje, às 11h, dois blocos que atraem multidões em todas as edições. São eles o Casa Comigo e o Sargento Pimenta, este último, com temática de Beatles em ritmos carnavalescos. No domingo (24), o Acadêmicos do Baixo Augusta percorrerá a Rua da Consolação, no centro, em ritmos de samba, axé e rock.

Tradição

Entre os grupos inscritos que se apresentam em São Paulo, 16 são megablocos, desfilando principalmente nas regiões da Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana. Além disso, 85 grupos vão mostrar sua tradição, já que desfilam na capital paulista há mais de 10 anos. O mais antigo deles é o Esfarrapado, fundado há 70 anos no tradicional bairro do Bexiga.

A Prefeitura prometeu, para este ano, um carnaval mais descentralizado, com desfiles sob supervisão de 29 subprefeituras de várias regiões de São Paulo. As atrações de rua são gratuitas e não será permitida a venda de espaços ou de abadás.

Mobilidade

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) preparou um esquema especial de bloqueios e desvios para o carnaval de rua nos locais onde estão previstas as apresentações dos principais blocos. Serão interditadas a Avenida Brigadeiro Faria Lima, o Largo da Batata, a Rua da Consolação e a Avenida Pedro Álvares Cabral, do Parque Ibirapuera.

A SPTrans reforçou a equipe para atender quem utiliza os mais de 5 mil ônibus que serão disponibilizados. Cerca de 600 linhas terão o itinerário alterado. A recomendação para quem vai aos desfiles é sempre utilizar o transporte público. O usuário pode consultar as alterações e obter informações no site.