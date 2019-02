Viúva de Boechat publica foto de cadela à espera do jornalista

Conhecida como "Doce Veruska", a viúva de Ricardo Boechat não conseguiu conter a emoção ao ver a cadela da família à espera do apresentador. O jornalista da Band morreu no dia 11 de fevereiro, aos 66 anos, vítima de uma queda de helicóptero na Rodovia Anhanguera, nas proximidades de São Paulo. O piloto Ronaldo Quattrucci tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu e acabou colidindo com um caminhão. Ambos não resistiram aos ferimentos.

Ricardo Boechat deixou mulher, filhos e a cadelinha, Nina, que insiste em esperar o dono todos os dias. "Toda noite ela fica no alto da escada esperando ele voltar da Band", escreveu Veruska Seibel Boechat no Instagram.

Os seguidores se emocionaram com a publicação da foto. "Que Deus possa confortar você e sua família", foi alguns dos comentários publicados.