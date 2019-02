Carnaval: site traz mudanças em ônibus em locais de desfiles

A SPTrans colocou no ar um site que mostra as alterações de itinerários de ônibus devido à passagem de blocos de Carnaval.

De hoje a 10 de março, no endereço sptrans.com.br/carnaval, o passageiro encontra as notícias de alterações nos itinerários ou, se preferir, digita qual a linha que vai usar no campo de procura e tem a resposta se ela terá o caminho desviado por causa de blocos.

O site www.cetsp.com.br/consultas/carnaval-2019.aspx traz notícias dos desvios e bloqueios de ruas. O Google anunciou que sua ferramenta Maps vai sinalizar e mandar notificações de quais ruas estarão fechadas durante o Carnaval, além de trazer também as mudanças nas linhas de ônibus.

A rede metroviária vai funcionar no horário normal –até 1h amanhã e meia-noite no domingo. No ano passado, houve problemas com excesso de público.

A ViaQuatro, que opera a linha 4-Amarela, disse que vai reforçar a frota e o quadro de funcionários nos dias de desfiles e implantar bolsões para controlar acesso em estações com grande demanda. No ano passado, somente nos quatro dias de Carnaval, a linha transportou 1,6 milhão de pessoas.

Algumas atitudes vetadas na rede metroviária

• Consumir bebidas alcoólicas ou viajar embriagado, sem autocontrole.

• Vender ou distribuir mercadorias.

• Fazer uso de rádio ou aparelhos sonoros.

• Andar de skate, patins, patinetes ou bicicletas; eles podem apenas ser transportados, sem que o usuário ande neles.

• Viajar sem o bilhete.