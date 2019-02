Previsão do tempo: sábado tem calor, mas volta a chover de tarde

O dia começa parcialmente nublado na cidade de São Paulo neste sábado, 23 de fevereiro.

O sol abre, e a temperatura pode chegar até 31º. No entanto, com a umidade máxima em 95%, a chance de chuva durante a tarde é alta, com pancadas e trovoadas em locais isolados da capital paulista.

A mínima fica em 21º, e o dia termina nublado, com pouca chance de chuva.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.