Prazo de entrega do Imposto de Renda começa em março

No dia 7 de março começa o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2019. O cidadão tem até 30 de abril para entregar.

Neste ano, estão obrigados a declarar, entre outros, contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2018. Quem perder o prazo terá de pagar uma multa mínima de R$ 165,74.

As regras do Imposto de Renda de 2019 foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22).