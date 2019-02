Peixe-remo aparece na superfície e 'prenuncia catástrofe' no Japão

Japoneses estão em alerta. Apenas nesta semana, dois exemplares de peixe-remo apareceram na costa do país. E, segundo uma crença japonesa, o peixe-remo (ou regaleco, como também é conhecido) é um ”mensageiro do palácio do deus do mar” que vem à superfície para anunciar acontecimentos catastróficos, como terremotos e tsunamis.

É corrente no Japão que dezenas de peixes-remo surgiram na costa japonesa meses antes do terremoto de Fukushima, em 2011, e do tsunami que aconteceu depois dele, matando mais de 20 mil pessoas.

“Isso é, sem dúvida, evidência de um precursor de um terremoto. E se estiver no Nankai Trough (área suscetível aos movimentos das placas tectônicas), pode ser um grande terremoto”, escreveu um usuário do Twitter.

Em entrevista à rede CNN, Kazusa Saiba, tratador do aquário Uozu, disse que “não há nenhuma evidência científica para a teoria de que os peixes aparecem antes de grandes terremotos”.

O peixe-remo é raro e vive nas profundezas do oceano, podendo ter até 12 metros de comprimento e pesar 270 quilos.

Antes de 2001 não existiam registros dele em nenhuma parte do mundo, o que aumentava ainda mais as associações com um suposto monstro marinho. O animal foi pego de inspiração para criar o mítico pokémon Gyarados.

Segundo o blog BioOrbis, o peixe-remo é um animal que raramente vem à superfície. Acredita-se que quando faz isso é porque está perto de morrer.