Barulho de palestra assusta funcionários de empresa, que evacuam prédio achando que estrutura estava ruindo

Uma ação motivacional em grupo acabou motivando também o esvaziamento de um prédio na quinta-feira (21) na rua Catequese, na região central de Santo André, onde a CVC tem parte de sua base administrativa. Por volta das 10h, trabalhadores do edifício ouviram forte barulho e decidiram, às pressas, deixar o local com medo de se tratar de tremores estruturais. No entanto, o estrondo foi ocasionado porque cerca de 50 pessoas que pularam juntas durante uma palestra realizada pela empresa de turismo.

A CVC esclareceu que, no momento do ocorrido, “realizava, em seu último andar, um treinamento […], o que pode ter causado essa sensação de tremor”.

Segundo a companhia, o Corpo de Bombeiros fez vistoria no prédio e não identificou anormalidades. Por isso, as atividades no edifício foram retomadas ontem mesmo.