Motorista bate em poste perto do terminal São Mateus; trânsito segue lento na região

Um motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um poste nesta sexta-feira (22) na praça Felisberto Fernandes da Silva, sentido avenida Ragueb Chohfi, após o terminal São Mateus.

Um poste semafórico também foi atingido e causou transtorno no local. A faixa da esquerda está bloqueada. Ainda não informações sobre vítimas.

O trânsito é lento em todas as vias do entorno do largo de São Mateus.