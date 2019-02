Modelos vestem trajes de chocolate em desfile na Bélgica

Modelos podem não se permitir comer muito chocolate, mas estavam vestindo uma boa quantidade do doce em 13 trajes que foram exibidos na Bélgica.

O desfile fez parte do anual Salão do Chocolate, que também conta com oficinas e conferências sobre o chocolate belga, considerado no país como o melhor do mundo.

O fabricante Frederic Blondeel, eleito o melhor de Bruxelas pelo guia francês de gastronomia Gault Millau em 2018, fez uma parceria com um estilista peruano para criar um traje inspirado em Cleópatra decorado com pedaços de chocolate.

Alguns estilistas passaram semanas costurando milhares de pedaços de chocolate em seus vestidos, enquanto alguns, como o da dupla de chocolateiros e estilistas Jean-Christophe Hubert e Giovanni Biasiolo, foi feito quase inteiramente de chocolate.

“Há aço e poliestireno, mas tudo é coberto de chocolate com cacau em pó”, contou Hubert. “Neste vestido há mais de 5 quilos de chocolate, mais ou menos, e cerca de 3 quilos de cacau em pó”.

A alta quantidade de cacau em pó resultou em um chocolate seco, diminuindo o risco de ele derreter, disse Hubert.