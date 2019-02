Depois de seis dias internada, paisagista agredida em encontro recebe alta médica

A paisagista Elaine Perez Caparroz, internada desde sábado (16), depois de ser espancada dentro do próprio apartamento na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, recebeu alta médica. Ela foi agredida por quatro horas em um encontro com o advogado Vinicius Batista Serra, 27 anos.

Elaine deixou o hospital por volta das 10h30, acompanhada do filho Rayron Gracie, e apenas acenou de longe. Segundo o médico Ricardo Cavalcanti, responsável pela avaliação plástica do rosto de Elaine, a reconstrução da face deverá durar aproximadamente seis meses.

A vítima sofreu diversas fraturas no rosto e perdeu um dente durante as agressões.