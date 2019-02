CET interdita ponte da Freguesia do Ó

A CET interdita parcialmente a ponte da Freguesia do Ó, na Zona Norte, no sentido centro, depois de um laudo concluir que o peso sobre a estrutura está acima do ideal.

A faixa da direita está bloqueada.

Na Ponte da Casa Verde, a interdição também acontece na faixa da direita no sentido centro.

Segundo a Prefeitura, serão realizadas obras emergenciais para recuperar a viga de sustentação da via, que foi danificada por duas colisões de caminhões.

As medidas foram tomadas a pedido da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo.

Nove empresas estão realizando estudos em 16 pontes e viadutos da cidade para avaliar se alguma estrutura está em risco.