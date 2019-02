Por que o Twitter está chamando Carlos Bolsonaro de 'Tonho da Lua'

Vencedor na queda-de-braço com o ex-presidente interino do PSL Gustavo Bebianno, que foi exonerado da Secretaria-Geral da Presidência, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, virou alvo de piadas nas redes sociais.

A revelação da revisa Época de que parlamentares próximos a Bebianno no PSL se referem a Carlos como "Tonho da Lua" – alusão ao personagem abobalhado interpretado pelo ator Marcos Frota da novela global "Mulheres de Areia" – virou trending topic no Twitter, nesta sexta-feira, 22.

Entre as imagens e "memes" postados na rede social, estão desde uma montagem com Bolsonaro na figura da personagem Ruth, interpretada por Glória Pires e chamada de 'Rutinha' por Tonho da Lua, até uma fotografia que traria os filhos de Bolsonaro ainda crianças ao lado do ator Marcos Frota em uma praia à época da novela.

https://twitter.com/Mari_Andra28/status/1098789663643496448/photo/1

Em outro "meme", Carlos aparece com o rosto do personagem em entrevista na bancada do Jornal Nacional. Questionado sobre suas propostas, o candidato responde com a expressão marcante do personagem Tonho da Lua: "Ooâo oaOaa… Oaaôa aaô… A Rutinha".

Segundo a reportagem, o apelido de Carlos Bolsonaro se justificaria, segundo alguns integrantes do PSL aliados de Gustavo Bebianno, "pela incapacidade de Carlos de manter um diálogo linear e por seus rompantes de raiva".

Vice-prefeito de Sumaré chuta radar móvel; veja vídeo