Brasil enviará ajuda humanitária para Venezuela neste sábado

O porta-voz do governo, o general Otávio Santana do Rêgo Barros, afirma que o Brasil vai enviar doações amanhã para a Venezuela.

Ainda segundo ele, as ações humanitárias não têm previsão de término.

Em entrevista coletiva, o general disse que, até agora, o estoque acumulado é de 200 toneladas de alimentos básicos, como arroz, feijão e leite em pó – além de quites de primeiros socorros.

De acordo com o porta-voz, as doações serão levadas até Pacaraima, no estado de Roraima, de onde seguirão por caminhões venezuelanos.

Os veículos que não conseguirem entrar no país vizinho retornarão a Boa Vista.

A fronteira com a Venezuela, que no momento está fechada no trecho brasileiro, foi palco de duas mortes nesta sexta-feira, 21. Um casal de indígenas foi morto por militares a serviço do governo de Nicolás Maduro. 15 pessoas também foram feridas.