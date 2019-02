Bolsa sobe 0,98%, e dólar cai a R$ 3,74

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão desta sexta-feira (22) em alta de 0,98%, aos 97.885 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Magazine Luiza ON (10,43%), Siderurgia Nacional (7,55%) e Natura ON (5,93%). As ações que mais caíram foram as da Hypera ON (-3,88%), da Marfrig ON (-1,79%) e da CVC Brasil ON (-1,76%). Os papéis mais negociados foram os da Bradesco PN (-0,82%), Petrobras PN (-0,99%) e Vale ON (3,55%).

O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,54%, cotado a R$ 3,74. O Euro também se desvalorizou. A moeda da União Europeia caiu 0,71% e encerrou o dia custando R$ 4,24.